مصادر beIN SPORTS: الاتحاد المصري يوافق على استضافة مباراة المريخ أمام زاناكو من قبل beIN SPORTS October 2, 2021 16:13 0:50 دقيقة علمت مصادر beIN SPORTS أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على استضافة مباراة المريخ السوداني وضيفه زاناكو الزامبي بملعب السويس ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة ليمار: "لدينا مجموعة مميّزة من اللاعبين" 3:20 دقيقة بيكيه: "الأمور معقّدة" 2:20 دقيقة سواريز يوجّه رسالة مبطّنة لكومان ! 1:08 دقيقة الريان يحقق انتصاره الأول هذا الموسم 0:48 دقيقة أنس جابر تبلغ نهائي بطولة شيكاغو للتنس 0:47 دقيقة سواريز يسجل في شباك برشلونة للمرة الأولى 3:54 دقيقة أتلتيكو مدريد يزيد من محن برشلونة ويهزمه بثنائية 3:12 دقيقة مواجهة برايتون وأرسنال تنتهي على وقع التعادل 0:38 دقيقة مايوركا يحقق فوزاً صعباً على ضيفه ليفانتي 1:22 دقيقة اليابان إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة السلة للسيدات