الدقيقة 20: محاولة لشباب بلوزداد من رأسية قوية لمحمد بكير

الدقيقة 17: أمير سعيود يهدّد مرمى صنداونز من ركنية مباشرة مخادعة لكن الحارس ريكاردو غوس يتألق.

ماميلودي صنداونز يلعب براحة بعد ضمانه التأهل وصدارة المجموعة الثانية سلفاً بينما يطغى على لعب شباب بلوزداد الارتباك لحاجته لنقاط المواجهة.

فترة جس نبض بين الفريقين ولا وجود لفرص تذكر.

صافرة البداية

تشكيلة شباب بلوزداد

تشكيلة ماميلودي صنداونز

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في واحدة من أهم مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة.

وتمثل مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وماميلودي في بث مباشر اليوم أهمية بالغة بالنسبة للمتابعين العرب خاصة وأنّ فوز بلوزداد يعني تأهله رسمياً للدور المقبل.

مباراة شباب بلوزداد وماميلودي صنداونز - مباشر

البث المباشر لمباراة شباب بلوزداد وماميلودي صنداونز سيكون اليوم الجمعة في التاسع من نيسان/ أبريل في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة شباب بلوزداد وماميلودي صنداونز بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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