مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي في بث مباشر تعد أولوية بالنسبة للعديد من المشجعين العرب نظراً لقوة اللقاء ودوره المؤثر في مستقبل الفريق الجزائري في البطولة.

ويمثل البث المباشر لمباراة بلوزداد ومازيمبي أولوية بالنظر إلى امتلاك الأول لثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال أم درمان الثاني ومتقدماً بنقطة على ضيفه الذي يحتل المركز الأخير.

مباراة بلوزداد ومازيمبي - التغطية الخاصة

هدف (86): بشو يؤمن فوز شباب بلوزداد بعد عمل جماعي رائع.

هدف (84): سعيود يمنح التقدم لصالح شباب بلوزداد من ضربة رأس.

(81) مطالبة جديدة بركلة جزاء من شباب بلوزداد والحكم يأمر باستمرار اللعب.

(77) مطالبة لاعبي شباب بلوزداد بركلة جزاء لا تلقى أذاناً صاغية من الحكم.

(75) شمس الدين يضيع فرصة هدف محقق من ضربة رأس.

(72) الحظ يعاند البديل أمير سعيود والنتيجة ما زالت بيضاء بالتعادل دون أهداف.

(51) بلخير يخترق دفاعات مازيمبي مجدداً لكن محاولته تتوقف عند حدود منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني من مباراة بلوزداد ومازيمبي.

(45) بلخير يرد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تنحرف عن مرمى الحارس المالي مونكورو.

(44) أرسين زولا كان قريباً من وضع مازيمبي في المقدمة إلا أن الكرى جاءت فوق المرمى.

(30) بلخير يخترق دفاعات مازيمبي لكن تسديدته تخطئ المرمى.

(23) موساوي ينقذ مرمى شباب بلوزداد على مرتين بعد خطأ دفاعي فادح.

(12) محمد إسلام باكير يهدد بتسديدة من خارجة منطقة الجزاء بين يدي الحارس.

مرور سبع دقائق على انطلاق المباراة ونية الفريقين واضحة في الفوز.

انطلاق مباراة بلوزداد ومازيمبي.

البث المباشر لمباراة شباب بلوزداد ومازيمبي اليوم الجمعة 2 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 4.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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