مباراة الترجي التونسي مع ضيفه الرياضي القسنطيني الجزائري أو شباب قسنطينة سابقا، اليوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD1.

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة الترجي والرياضي القسنطيني مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

وسيكون الترجي التونسي بطل الموسم الماضي مرشحا لحجز بطاقته الى الدور نصف النهائي عندما يستضيف النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي خسر 2-3 على ملعبه "الشهيد حملاوي" في قسنطينة، ما يرجح أن تنتهي مغامرته عند الدور ربع النهائي الذي يصله للمرة الأولى في تاريخه.

وسنوافيكم عبر هذا المقال بتغطية حية لأحداث اللقاء بالفيديو لكافة تفاصيله الهامة لاسيما الأهداف فور تسجيلها.

مباراة الترجي الرياضي وشباب قسنطينة - التغطية الخاصة

62: باهمبولا يسجل هدفاً جميلاً في شباك الترجي (1-2)

59: تصويبة عادل جعبوط لا تشكل خطراً على مرمى رامي الجريدي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي على شباب قسنطينة 2-صفر

38: رأسية الزعلاني،شباب قسنطينة، تمر برداً وسلاماً على حصون الترجي

35: الترجي متحكم في حيثيات المواجهة وشباب قسنطينة يبحث عن نفسه خلال الفترة الأولى

27: سعد بقير يبدأ الهجمة ويكملها بطريقة رائعة في شباك الفريق الجزائري (2-صفر)

23: سعد بقير يفتتح التسجيل للترجي من كرة ثابتة نفذت بطريقة نموذجية

19: مباراة دون فرص خطيرة إلى حد الآن

10: بداية متكافئة بين الفريق التونسي وضيفه الجزائري مع محاولة لاعبي الترجي التركيز على الضغط العالي وارباك الخط الخلفي لشباب قسنطينة في المقابل يعتمد الأخير على مهارات اللاعب الكونغولي باهمبولا لضرب الترجي من جهة الجناح الطائر أيمن بن محمد.

بداية الموقعة العربية - العربية بين الترجي والنادي القسنطيني في استاد رادس

التشكيلة الأساسية للفريقين: الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي القسنطيني الجزائري



