كيفية مشاهدة مباراة الوداد وصنداونز

مباراة الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي ضمن اذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا بكرة القدم تتابعونها مباشرة وحصرياً على HD1 يوم الجمعة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

هي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الوداد وصنداونز في المسابقة القارية العريقة والثانية هذا الموسم بعدما تبادلا الفوز في دور المجموعات حيث فاز الفريق الجنوب إفريقي 2-1 على أرضه، ورد الوداد البيضاوي 1-صفر في الرباط عندما حسم صدارة المجموعة.

وجرد الوداد البيضاوي صنداونز من اللقب عندما أخرجه من الدور ربع النهائي للمسابقة عام 2017 في طريقه إلى اللقب، بعدما تبادلا الفوز بنتيجة واحدة 1-صفر ذهابا وإيابا قبل أن يحجز الفريق المغربي بطاقته إلى نصف النهائي بركلات الترجيح.

توقيت البث المباشر لمباراة الوداد وصنداونز

وأوقعت القرعة الوداد البيضاوي وصنداونز في دور المجموعات العام الماضي ففاز الأول على أرضه 1-صفر، ورد الثاني 2-1.

وفشل الفريق الجنوب إفريقي في هز شباك الوداد البيضاوي في زياراته الثلاث للمغرب، وهو ما دفع مدربه بيستو موسيماني الى التشديد على ضرورة فك هذه العقدة غدا "نحتاج إلى تسجيل هدف واحد على الأقل، وإذا فشلنا في ذلك، يتعين علينا انتزاع التعادل".



مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وماميلودي بث مباشر ستكون متاحة عبر تطبيق beIN CONNECT، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع.

موعد مباراة الوداد وصنداونز

المباراة الموعد المعلق القناة الناقلة الوداد - صنداونز الجمعة 26 نيسان/ابريل 2019

22:00 بتوقيت السعودية جواد بدة beIN SPORTS HD1

لمتابعة beIN SPORTS عبر وسائل التواصل الاجتماعي

اضغط هنا للاطلاع على العروض والاشتراك