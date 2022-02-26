مشاهدة مباراة الوداد والزمالك في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة الوداد والزمالك؟

نهاية الشوط الأول: الوداد (2-1) الزمالك

الدقيقة 46: أبو جبل ينقذ الزمالك من هدف ثالث لينتهي الشوط الأول بتقدّم الوداد (2-1).

الدقيقة 42: زيزو كاد يكرّر صنيعه بعدما سدّد بقوّة من خارج منطقة الجزاء نحو مرمى التكناوتي الذي تصدّى هذه المرّة بثبات.

الدقيقة 37: أمين فرحان يبصم على هدف في غاية الروعة ويمنح الوداد التقدّم بلقطة فنية ملفتة (2-1).

الدقيقة 36: أبو جبل يحرم مبينزا من تسجيل ثاني أهداف الوداد.

الدقيقة 27: ضغط الوداد يُثمر هدفاً. زهير المترجي يعادل الكفّة لأصحاب الأرض.

التسرّع يطغى على لعب الوداد الذي ينشد العودة في أجواء المواجهة وتعديل الكفّة بشكل غير مدروس.

الزمالك أكثر تنظيماً وانتشاراً على الميدان إلى حدود الدقيقة 15.

الدقيقة 6: الكونغولي مبينزا يمرّ بجانب تعديل الكفّة للوداد من رأسية مخادعة علت مرمى الحارس محمد أبو جبل.

الدقيقة 3: أحمد سيد زيزو يفتتح النتيجة لمصلحة الزمالك من تسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 2: التونسي سيف الدين الجزيري كاد يباغت حارس مرمى الرجاء أحمد رضا التكناوتي لو لا تدخّل الدفاع المغربي.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

التونسي الصادق السالمي حكماً للقمّة العربية الواعدة.

المركب الرياضي محمد الخامس مسرحاً لقمّة الوداد والزمالك.

تشكيلة الزمالك

🚨 Tonight's starting XI



Bring it on! 🏹 pic.twitter.com/VCq1BPqo2s — Zamalek SC English (@ZSCOfficial_EN) February 26, 2022

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة الوداد والزمالك في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت.

وتمثل مشاهدة مباراة الوداد والزمالك في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على بطاقتي التأهل من المجموعة الثالثة إذ يملك الوداد الرياضي المغربي 3 نقاط بينما لا يزال في رصيد الزمالك المصري نقطتين من تعادلين فقط.

ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

مباراة الوداد والزمالك- مباشر

البث المباشر لمباراة الوداد والزمالك سيكون اليوم السبت في 25 من آذار/ مارس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 3.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الوداد والزمالك بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الوداد والزمالك أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.