موعد مباراة الوداد والنجم الساحلي

البث المباشر لمباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت 7 أذار/مارس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 20:00 بتوقيت تونس والمغرب).

مباراة الوداد والنجم الساحلي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الوداد والنجم الساحلي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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