الوداد والترجي بث مباشر اليوم

موعد مباراة الوداد والترجي

البث المباشر لمباراة الوداد والترجي يوم الجمعة 31 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت تونس والساعة 21:00 بتوقيت المغرب ويوم السبت 1 يونيو/حزيران منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الوداد والترجي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

المباراة الموعد الملعب الحكم القناة الناقلة الترجي× الوداد السبت 1 يونيو منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة الملعب الأولمبي برادس باكاري غاساما HD1

مشاهدة مباراة الوداد والترجي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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التقديم الفني لمباراة الترجي التونسي والوداد

ملخص مباراة واهداف مواجهة الوداد والترجي (1-1)