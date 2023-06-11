مباراة الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري بث مباشر اليوم



الوداد والأهلي| التغطية المباشرة لحظة بلحظة

الدقيقة 25| هدف التقدم للوداد ... ضغط متواصل من جانب الوداد وركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء الأهلاوية مجدداً انبرى لها يحيى عطية الله على رأس محمد أوناجم الذي أودعها الشباك.

الدقيقة13| أيوب العملود توغل بنجاح في دفاعات الأهلي وسدد كرة ذهبت ضعيفة في يد الشناوي.

الدقيقة 9| ركلة حرة مباشرة أخرى على حدود منطقة جزاء الأهلي أيوب العملود على التنفيذ ومرة أخرى الشناوي يمسكها في أخطر فرص المباراة إلى الآن.

الدقيقة 5| رد سريع من الوداد وتيسيما احتسب ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها يحيى عطية الله وأمسكها الشناوي بثبات.

الدقيقة 3 | بداية هجومية من جانب الأهلي كهربا حاول التوغل من الجانب الأيسر وحصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الوداد نفذها علي معلول وتكفل دفاع الوداد بإبعادها.

الدقيقة الأولي| حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما أطلق صافرته معلناً بداية المواجهة الكبرى بين الوداد المغربي والأهلي المصري في إياب الدور النهائي، الأهلي فاز ذهاباً (2-1) ويبحث عن لقبه الحادي عشر ليعزز رقمه القياسي فيما يسعى الوداد حامل اللقب للتعويض وإحراز لقبه الرابع.

تشكيلة الفريقين

📋 قائمة البداية!



إليكم تشكيل الفريقين لقمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #WACASC pic.twitter.com/F1zDD9F8Re — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 11, 2023

معلومات البث المباشر

البث المباشر لمباراة الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري اليوم الأحد 11 يونيو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة حصرياً على beIN SPORTS 4.

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

