ستكون مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي وحوريا كوناكري في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

موعد مباراة الوداد القادمة سيكون يوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD2.

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة الوداد الرياضي وحوريا كوناكري مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

وسيستقبل الوداد الرياضي وقاعدته الجماهيرية المذهلة التي لا تتعب المباراة على أرض استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

الوداد المتوج باللقب منذ عامين على حساب الاهلي المصري، كان حقق تعادلاً ثميناً خارج أرضه السبت الفائت بنتيجة سلبية على الأراضي الغينية.

ويحتاج الوداد للفوز بأي نتيجة للعبور، أما أي تعادل إيجابي فيعني خروجه من المسابقة.

مباراة الوداد وحوريا - التغطية المباشرة لأحداث اللقاء بالفيديو

د59- الوداد 4-0 حوريا | جملة كروية بدأت من ركلة ركنية يمينية لعب إثرها الكرتي كرة عرضية وصلت لمحمد النهاري الذي روض باتقان وسدد كرة في الزاوية البعيدة عن الحارس الغيني.

د55- لا جديد في اللقاء رغم استحواذ الوداد المستمر إلا أن فورة الشوط الأول ليست هي نفسها في الثاني حيث بدا الفريق في شيء من الاسترخاء بعدما ضمن العبور منطقياً إلى نصف النهائي.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بتقدم كبير لبطل نسخة 2017 وداد الأمة بثلاثية نظيفة مستحقة عن جدارة بعد أداء مغربي رائع كانت نقطة قوته الأساسية عبر الرواق الأيمن الذي شهد معظم هجمات الفريق، إلى جانب تألق كبير لوليد الكرتي في الفعالية الهجومية والتحرك الذكي على غفلة من الدفاع الغيني.

د34- الوداد 3-0 حوريا | جملة رائعة تخللتها تمريرة حاسمة أخرى من محمد أوناجم فحضّر أرضية إلى عبد اللطيف نصير الذي سدد من حافة المنطقة كرة رائعة لا تصد ولا ترد مانحاً الفريق المغربي تقدماً ثلاثياً حسم به المباراة منطقياً مبكراً.

د31- الوداد 2-0 حوريا | رمية تماس تصل إلى محمد أوناجم على الميمنة الذي عكس عرضية طار لها المتألق وليد الكرتي واضعاً الكرة برأسه في الشباك الغينية.

د21- كاد حوريا أن يعادل الأرقام بهجمة مباغتة مستغلاً سوء تمركز لاعبي الوداد إلا أن الحارس أحمد التكناوتي تصدى ببراعة لتسديدة نيكييما مانعاً الضيوف من هدف محقق.

د20- الوداد 1-0 حوريا | تمريرة أمامية متقنة من العائد يحيى جبران للرائع وليد الكرتي الذي انفرد ووضع الكرة بمهارة مميزة في شباك الحارس السنغالي ندياي.

د15- ضغط الواد المبكر وعرضياته وركنياته المتعددة لم تسفر عن هدف مبكر، ما شجع لاعبي حوريا الذين استوعبوا الفورة، للتقدم أكثر ومبادرة الفريق المضيف بالهجمات الخطيرة.

د2- فرصة غير معقولة يهدرها الوداد عبر أشرف داري الذي سدد كرة رأسية مهولة تصدى لها الدفاع عن خط المرمى ثم ارتطمت بالعارضة قبل أن يتعامل معها الدفاع الغيني.

د1- انطلاق المباراة وسط حماس كبير بقيادة الحكم الإثيوبي تيسيما.

- دقائق قليلة على انطلاق اللقاء أمام مدرجات رهيبة ممتلئة عن بكرة أبيها ولا مكان لموطئ قدم فيها.

تشكيلتا الوداد وحوريا الرسميتان