

وستكون مباراة النجم الساحلي التونسي ذات حسابات معقدة أمام ضيفه الوداد المغربي صاحب الفوز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2-0.

وسنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة النجم الساحلي والوداد إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

مباراة النجم الساحلي والوداد – مباشر

البث المباشر لمباراة النجم الساحلي والوداد سيكون اليوم السبت في السابع من أذار/مارس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة النجم الساحلي القادمة وأهم مباريات اليوم.



مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة برد الاعتبار لدى الفريق المضيف عقب نتيجته المخيّبة ذهاباً.

البث المباشر لمباراة النجم الساحلي والوداد يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



مباراة النجم الساحلي والوداد عبر الإنترنت



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