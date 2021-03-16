مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا مهمة جداً بالنسبة لعشاق الفريق المصري العريق للاطمئنان على مسيرة فريقهم في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة في الوقت الذي يبحث به الترجي عن تعزيز صدارته.

وفرضت مباراة الزمالك والترجي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة الفريقين وشعبيتهما في العالم العربي، حيث سنقوم بتغطية أبرز لقطات المباراة بالفيديو والأرقام.

ويحتاج الزمالك لأن يلعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّه يواجه منافس مثل الترجي الذي يعرف جيداً كيف يتعامل مع مثل هذا النوع من المباريات.

مباراة الزمالك اليوم – مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك والترجي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن الزمالك يدخل بمعنويات عالية عقب عودة مدربه السابق كارتيرون.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والترجي على قناة beIN SPORTS 4 .

البث المباشر لمباراة الزمالك اليوم عبر الإنترنت



وستبث مباراة الزمالك اليوم تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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