موعد مباراة الزمالك والترجي | بث مباشر

البث المباشر لمباراة الترجي الرياضي وضيفه الزمالك المصري اليوم الجمعة 6 أذار/مارس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس).

مباراة الزمالك والترجي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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