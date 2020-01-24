

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة الزمالك ومازيمبي إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

وتعتبر مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي أولوية لعشاق الفريق المصري نظراً لتأثير نتيجتها المباشر على الصدارة.

البث المباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي سيكون اليوم الجمعة في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الزمالك القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة الزمالك ومازيمبي - مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة برد الاعتبار لدى الفريق المضيف عقب خسارته القاسية ذهاباً.

البث المباشر لمباراة الزمالك ومازيمبي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



مباراة الزمالك ومازيمبي عبر الإنترنت



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