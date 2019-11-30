سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة الترجي والرجاء على أرض الأخير إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

البث المباشر لمباراة الرجاء والترجي سيكون اليوم السبت في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الرجاء القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة الترجي والرجاء - مباشر



مشاهدة مباراة الرجاء والترجي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة برد الاعتبار لدى الفريق المضيف عقب نتائجه المتفاوتة في الدوري المحلي.

البث المباشر لمباراة الرجاء والترجي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



مباراة الرجاء والترجي عبر الإنترنت



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