كيفية مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي

مباراة الترجي الرياضي التونسي ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم تتابعونها مباشرة وحصرياً على HD1 يوم السبت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

على ملعب رادس في العاصمة تونس، يسعى الترجي إلى مواصلة انتصاراته في المسابقة بعدما كسب مبارياته الخمس الأخيرة بها، علما بأنه الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

في المقابل، لم يذق مازيمبي طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة في المسابقة، وتحديدا منذ سقوطه المدوي أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري صفر-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وهي المرة الثانية التي يقع فيها الفريقان في دور الأربعة بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1-صفر إيابا في تونس، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي.

لكن الترجي سيلعب ذهابا على أرضه هذه المرة، وبالتالي يدرك جيدا المهمة التي تنتظره إيابا في لوبومباشي التي مني فيها بخسارة مذلة أمام مازيمبي صفر-5 في ذهاب الدور النهائي للمسابقة عام 2010 (تعادلا 1-1 إيابا في تونس).

وتبدو مواجهة الفريقين هذا الموسم متكافئة. كلاهما يمتاز بخط دفاع قوي حيث استقبلت شباك كل منهما 5 أهداف فقط، علما بأن مازيمبي حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات من أصل 10.

توقيت البث المباشر لمباراة الترجي الرياضي ومازيمبي



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موعد مباراة الترجي ومازيمبي

المباراة الموعد القناة الناقلة الترجي - مازيمبي السبت 27 نيسان/ابريل 2019

19:00 بتوقيت مكة المكرمة (17:00 بتوقيت تونس) beIN SPORTS HD1

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