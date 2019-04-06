مباراة الأهلي وماميلودي صتن داونز اليوم على ارض الأخير استاد لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون قاطبة مباريات اليوم في جدول البث المباشر على قنوات beIN SPORTS.

موعد مباراة الاهلي اليوم سيكون في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة، الثالثة بتوقيت القاهرة، مباشرة عبر قناة HD1.

بالإضافة إلى النقل المباشر عبر التلفزيون، المباراة متاحة على الانترنت عبر الاجهزة الذكية والكومبيوتر عبر تطبيق CONNECT.

تابعوا معنا هنا التغطية الحية الخاصة بالفيديو لمباراة الأهلي وماميلودي

ويخوض الأهلي مشوار الذهاب خارج الديار أمام فريق يملك العملاق المصري ضده سجلاً مميزاً من المواجهات السابقة خالياً من أي هزيمة.

وسبق ان تعادل الأهلي مع ماميلودي مرتين خارج أرضه، وفاز بمثلهما على ارضه.

لكن في المقابل لم يحقق الأهلي أي انتصار خارج أرضه في دوري ابطال افريقيا في اخر سبع مباريات إذ تعادل مرتين وخسر في خمس مباريات، وسجل خلال هذه المباريات السبع هدفين وتلقى تسعة أهداف.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي بتصدره المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط أمام سيمبا التنزاني الثاني، علماً أن عبور الفريق الأحمر لم يتم رسمياً إلا في المباراة الأخيرة بفوزه على الساورة الجزائري.

أما ماميلودي فتأهل بعد حلوله وصيفاً في المجموعة الأولى خلف الوداد الرياضي المغربي بفراق المواجهات المباشرة مع امتلاك كل من الفريقين 10 نقاط.