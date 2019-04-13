ستكون مشاهدة مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم متاحة عبر beIN SPORTS وعبر الأنترنت بواسطة CONNECT.

موعد مباراة الأهلي القادمة سيكون يوم السبت 13 ابريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD1.

وبمقابل اشتراكات متنوعة الباقات، بإمكانكم متابعة الأهلي وماميلودي صن داونز مباشرة وحصرياً ايضاً عبر خدمة CONNECT المتوفرة أينما كنتم ومن أي جهاز أردتم.

الأهلي يحتاج إلى معجزة لتعويض خسارة الذهاب السبت الفائت 0-5 في بريتوريا، وهو مطالب على الأقل بتسجيل النتيجة ذاتها لمعادلة الأرقام أو الفوز بفارق ستة أهداف للعبور.

مهمة الأهلي ستكون معقدة جداً على استاد برج العرب حيث مطالب بتحقيق أمر لم يسبق له في تاريخه أن فعله امام منافس جنوب أفريقي ليس بالسهل أبداً.

وسنوافيكم عبر هذا المقال بتغطية حية لأحداث اللقاء بالفيديو لكافة تفاصيله الهامة لاسيما الأهداف فور تسجيلها.

الأهلي - صن داونز .. تشكيلتا الفريقين

📝 إليكم تشكيل فريقنا امام صن داونز اليوم. #YallaYaAhly pic.twitter.com/qf3op46A2g — Al Ahly SC (@AlAhly) April 13, 2019