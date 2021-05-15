وستنقل قنواتنا مباراة الأهلي وصن داونز في بث مباشر لحظة انطلاقها، كما يمكنكم متابعة أبرز لقطات الفيديو والأرقام ما قد يفوتكم عبر موقعنا.

وسنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة الأهلي وصن داونز إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

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وستكون مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشرة، متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة بمواصلة الحلم لدى الفريق المضيف البطل التاريخي للمسابقة.

ويسعى الأهلي المصري بطل النسخة الماضية لتحقيق نتيجة مرضية في لقاء الذهاب المقام على أرضه، بسبب معرفته المسبقة بصعوبة المواجهة التي تنتظره في جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل.

مباراة الأهلي وصن داونز - التغطية الخاصة

هدف (23): طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في المقدمة بتسديدة رائعة.

(21) القائم الأيسر للشناوي يساند الأهلي بتصديه لضربة رأس خطيرة من موتوبا.

أداء ماميلودي بدأ يتحسن في محاولة لخطف هدف التقدم مع مرور 15 دقيقة.

الأهلي الطرف الأفضل في أول 10 دقائق لكن الضيف يتمركز بشكل جيد.

(2) محمد شريف يطالب بركلة جزاء والحكم لا يعلن عن شيء.

انطلاق المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في بث مباشر عبر الانترنت

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري وماميلودي صنداونز اليوم السبت 15 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة حصرياً على beIN SPORTS 4.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي

التشكيلة الرسمية لنادي صن داونز