سنتابع معكم البث المباشر المرتبط في مباراة الأهلي والوداد إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

البث المباشر لمباراة الأهلي والوداد سيكون اليوم الإثنين في الثلاثين من أيار/مايو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

وستكون مباراة الأهلي والوداد اليوم ذات حسابات معقدة مع عدم وجود فرصة للتعويض وضرورة التعرف على بطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والوداد - التغطية الخاصة

(82) التاجناوتي يمنع الأهلي من تذليل الفارق ببراعة في مناسبتين خلال دقيقة واحدة.

(77) التونسي علي معلول يجرب حظه بتسديدة تعلو المرمى.

(74) التاجناوتي يتصدى برشاقة لتسديدة مجدي قفشه الخطيرة.

(67) أشرف داري يمنع تاو من تشكيل الخطورة على مرمى الوداد ويغطي الكرة بشكل جيد.

الوداد يتحكم بالمباراة بالشكل الأمثل في أول 10 دقائق من الشوط الثاني.

هدف (48): الوداد يضيف الهدف الثاني بعد مرتدة مميزة ينهيها المترجي في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الوداد 1-0.

(42) التاجناوتي يخرج من مرماه ويصل إلى الكرة قبل الجنوب إفريقي تاو.

خمس دقائق جيدة للأهلي ولكن دون خطورة.

(35) ضربة رأس جديدة من طاهر تمر بجانب المرمى.

(31) مبينزا يظهر مجدداً بتسديدة تخطئ الشباك.

(25) ضربة رأس خطيرة من ياسر إبراهيم تمر بجوار المرمى.

(22) تسديدة من طاهر محمد طاهر تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية لا تسفر عن شيء.

(20) أول ظهور للأهلي بمحاولة لحسين الشحات تنتهي خطورتها بسبب التغطية الدفاعية الجيدة.

(19) محمد هاني يبعد الخطر عن مرمى الأهلي في اللحظات الأخيرة.

هدف (15): تسديدة قوية لزهير المترجي من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك الأهلي.

(12) الشناوي يستحوذ على كرة طويلة قبل وصول مبينزا لها.

(11) الوداد اقترب كثيراً من التسجيل لكن عارضة الأهلي تتصدى لصاروخية الكونغولي مبينزا.

مرور خمس دقائق واللعب يرتكز في وسط الملعب.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلي والوداد

