مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

مباراة الأهلي والرجاء – كيفية المشاهدة

• مباراة الأهلي والرجاء سيكون موعدك معها اليوم السبت في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة الأهلي والرجاء ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 3.

• يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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الأهلي المصري - الرجاء الرياضي المغربي

23: عرضية بيرسي تاو الرائعة يترجمها الشحات في شباك الرجاء (2-صفر).

20: فرصة خطيرة أهدرها أحداد ثم كرة مدكور سهلة للحارس الشناوي.

19: الجنوب إفريقي بيرسي تاو في التمرير ورأسية شريف ينقذها الزنيتي (حارس الرجاء) بنجاح.

13: عمرو السولية ينجح في افتتاح التسجيل من علامة الجزاء (1-صفر)

11: الحكم الكونغولي جان جاك ندالا يعود للـVAR ويعلن عن ركلة جزاء للأهلي المصري.

بداية مواجهة ربع النهائي على أرضية استاد السلام في القاهرة.

التشكيلة الأساسية: الأهلي - الرجاء