وستكون مباراة الأهلي ذات حسابة معقدة أمام ضيفه المريخ نظراً للنتائج المسجلة في المجموعة الأولى في أول مباراتين لكل فريق.

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط في مباراة الأهلي والمريخ إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ سيكون اليوم السبت في الخامس من أذار/مارس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة الأهلي والمريخ - مباشر



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