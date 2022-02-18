مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في بث مباشر

مباراة الأهلي والهلال في بث مباشر



سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال إضافة لأهم مباريات اليوم المنقولة على قنواتنا.

وستكون مباراة الأهلي ذات حسابات معقدة أمام مضيفه الهلال نظراً لما رافق المواجهة من جدل بشأن حضور الجماهير.

البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال سيكون اليوم الجمعة في الثامن عشر من شباط/فبراير في الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة الأهلي القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة الأهلي والهلال – مباشر



مشاهدة مباراة الأهلي والهلال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة بالدخول بقوة إلى البطولة التي يحمل الزائر المصري لقبها.

البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS.



مباراة الأهلي والهلال عبر الإنترنت



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي والهلال بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي والهلال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

