مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني اليوم الأحد 3 أبريل انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 3.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني - التفاصيل والأحداث

09: الأهلي يحاول الوصول إلى الخط الخلفي للفريق السوداني من خلال التدرج في البناء بالاعتماد على التمريرات القصيرة في المقابل يسعى الهلال لضرب حصون الفريق المصري بالهجمات المرتدة السريعة.

بداية المباراة المنتظرة بين الأهلي والهلال

التشكيلة الأساسية |

الأهلي المصري

📋| اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ON5LkM6Iaq — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 3, 2022

الهلال السوداني