موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا

البث المباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا اليوم الأربعاء 5 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا ستكون منقولة حصرياً على القناة الإخبارية.

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قوانين قرعة ربع النهائي

يلعب أبطال المجموعات الأربع مع أصحاب المركز الثاني، بشرط عدم التقاء فريقين من ذات المجموعة في ربع النهائي، مثال: (لا يمكن أن يلعب الأهلي المصري مع النجم الساحلي في ربع النهائي).

وينص القانون على منع التقاء أحد الفرق التحي احتلت المركز الأول مع فريق آخر احتل المركز الأول في مجموعته.

وتقول قوانين القرعة إن مباراة الذهاب ستلعب على أرض صاحب المركز الثاني على أن يلعب لقاء الإياب في أرض الفريق الذي سيلتقي معه من أصحاب الصدارة.