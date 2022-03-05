مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ

مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ

البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ

البث المباشر لمباراة الاهلي والمريخ

بث مباشر لمباراة الأهلي والمريخ

الاهلي والمريخ مباشر

بيرسي تاو أبرز عنصر في صفوف الفريق المصري إلى حد الآن (55). سرعة الجنوب إفريقي تمثّل مصدر قلق متواصل للدفاع السوداني.

المريخ أكثر توازنا منذ تذليل الفارق.

الأهلي يضغط منذ بداية الشوط الثاني لإدراك هدف الاطمئنان.

بداية الشوط الثاني: الأهلي (2-1) المريخ

نهاية الشوط الأول: الأهلي (2-1) المريخ

انطلاقة جديدة للقاء !

الدقيقة 43: النيجيري طوني إدجومارييغوي يذلل الفارق للمريخ من هجمة منظّمة (2-1).

خبرة الأهلي القارية بصدد صنع الفارق حالياً.

الدقيقة 34: محمد شريف يُعيد الكرّة ويزور شباك المريخ من جديد (2-0). أسبقية هامة للأهلي في حين باتت مهمّة الفريق السوداني عسيرة للغاية.

الدقيقة 29: محمد مجدي أفشة يحاول مباغتة منجد النيل من خارج منطقة الجزاء لكن حارس المريخ يتصدّى بثبات.

ارتفاع وتيرة اللعب مع تحسّن أداء الضيوف.

الدقيقة 22: تسديدة رائعة من عماد الصيني كادت تمنح المريخ التعادل !

الدقيقة 21: تباطؤ محمد شريف يحرمه من مضاعفة النتيجة وحارس المريخ منجد النيل يتدخّل بنجاح.

الفريق السوداني يسيطر شيئاً فشيئاً على مجريات اللعب.

باستثناء لقطة الهدف غابت الفرص الحقيقية للتسجيل إلى حدود الدقيقة 15 !

الأهلي يستحوذ على الكرة بهدف امتصاص اندفاع لاعبي المريخ ورغبتهم في معادلة الأرقام.

المريخ السوداني يتقدّم نحو الهجوم أملاً في تعديل الكفّة.

الدقيقة 3: محمد شريف يستغل الإمداد الرائع للجنوب إفريقي بيرسي تاو ويوقّع أول أهداف المباراة (1-0). بداية موفّقة للفريق المصري الباحث عن فوزه الأول ضمن المجموعة الأولى.

فترة جس نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الدولي الأنغولي هيلدر مارتينس دي كارفالهو حكماً للقّمة العربية.

استاد السلام في القاهرة مسرحاً لمواجهة الأهلي المصري والمريخ السوداني.

تشكيلة الأهلي المصري

تشكيلة المريخ السوداني

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة عربية واعدة بالحماس والتشويق.

وفرضت مباراة الأهلي والمريخ نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لحاجة الفريقين للنقاط الثلاث ضمن سعيهما لحجز إحدى بطاقتي العبور إلى ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.

يذكر أنّ مباراة اليوم تندرج ضمن مباريات المرحلة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لحساب دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والمريخ - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المريخ مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 3.

وستبث مباراة الأهلي والمريخ اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي ضد المريخ أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

