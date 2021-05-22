مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

مباراة الأهلي وصنداونز بث مباشر

مباراة الاهلي وصن داونز مباشر الان

بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز

معلومات البث المباشر لمباراة الاهلي وصنداونز

مباراة الاهلي اليوم مع صن داونز في بث مباشر عبر beIN SPORTS

فترة جس نبض بين الفريقين

صافرة البداية

الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي يدير قمّة الأهلي ومضيفه ماميلودي صنداونز.

تشكيلة الأهلي

تشكيلة صنداونز

🚨Starting XI🚨



⚽ Mamelodi Sundowns Vs Al Ahly SC

🏆 CAF Champions League

🏟 Lucas Moripe Stadium #Sundowns #TotalCAFCL pic.twitter.com/ZBNbAOC2a5 — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 22, 2021

مشاهدة مباراة الاهلي المصري ومضيفه ماميلودي صنداونز فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة الاهلي وصن داونز نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة وعراقة الفريقين وطموحاتهما القارية الكبيرة.

ويبدو الأهلي قريباً من بلوغ نصف نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية إذ حقق فوزاً مهماً في موقعة الذهاب بهدفين دون رد.

إلا أن ممثل جنوب إفريقيا لن يكون صيداً يسيراً لنظيره المصري حيث سيسعى لقلب المعطيات واستعادة حظوظه في بلوغ المربع الذهبي.

مباراة الأهلي وصنداونز

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 4.

وستبث مباراة الأهلي وصنداونز اليوم السبت على الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

مباراة الأهلي وصنداونز - معلومات البث المباشر

• مباراة الأهلي وصنداونز ستقام اليوم السبت 22 مايو/أيار.

• ستبث المباراة المرتقبة اليوم على قناة beIN SPORTS 4.

• مواجهة مباراة الأهلي وصنداونز ستقام في تمام الساعة الرابعة (16:00) بتوقيت مكة المكرمة.

• ستبث مباراة الأهلي وصنداونز بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

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