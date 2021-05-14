مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي

البث المباشر لمباراة مولودية الجزائر والوداد

- د 30 رأسية خطيرة جداً من القناص أيوب الكعبي تمر بسلام على مرمى الفريق الجزائري.

- د 21 تسديدة من لاعب المولودية نبيل لعمارة تصدى لها حارس الوداد التكناوتي.

- مرور 20 دقيقة على بداية المباراة، الوداد يبدو أفضل من ناحية التحكم بإيقاع اللعب، ولكن المولودية يحاول بدوره أن يلعب بروح قتالية معتمداً على قوة الأداء الجماعي المميزة في صفوفه.

- د 12 مؤيد اللافي لاعب الوداد كاد أن يصيب شباك المولودية، لكن ميلود ربيعي أخرجها من على باب المرمى برأسه.

- 07 أول تهديد مباشرة للوداد جاء عن طريق أيوب العملود الذي تسلم تمريرة خطيرة للغاية من وليد الكرتي لكن الأول لم يحسن متابعتها في الشباك.

- خمس دقائق على بداية المباراة، محاولة واحدة من جانب المولودية انتهت ركلة مرمى.

- د 01 الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك يطلق صافرة انطلاقة اللقاء.

تشكيلة مولودية الجزائر

تشكيلة الوداد الرياضي

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

المباراة تأتي في إطار ذهاب ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.

وفرضت مباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة وعراقة الفريقين.

ويسعى الفريق الجزائري إلى انتزاع أسبقية هامة قبل التحول لملاقة نظيره المغربي السبت المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.

مباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 4.

وستبث مباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي اليوم الجمعة على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



البث المباشر لمباراة مولودية الجزائر والوداد الرياضي اليوم الجمعة انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة سيكون حصرياً على beIN SPORTS 4 .

المواجهة ستكون في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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