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الأهلي وصنداونز - التغطية الخاصة

(10) الأهلي يتحكم بمجريات اللعب ويمسك الكرة لكن التركيز مفقود في الثلث الأخير.

(1) محمد الشناوي ينقذ الأهلي من فرصة هدف محقق.

انطلاق المباراة

تقديم مباراة الأهلي ومعلومات البث المباشر

يستضيف الأهلي المصري منافسه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وعينه على تحقيق الفوز بغية وضع قدم في المربع الذهبي من المسابقة القارية.

موعد مباراة الأهلي وصنداونز سيكون اليوم السبت 29 شباط/فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، السادسة بتوقيت مصر.

مباراة الأهلي وصنداونز تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الأهلي وصنداونز على الانترنت عبر beIN CONNECT.

القائمة الرسمية لكل من الأهلي وصنداونز



مواجهة "ثأرية"

ينشد الأهلي محو "عار بريتوريا" الذي ألحقه به ماميلودي صنداونز العام الماضي بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة في ذهاب الدور عينه.

ويأمل جمهور الأهلي أن يحقق فريقه نتيجة كبيرة تعيد اعتباره للخروج المذل قبل أقل من سنة، معولا على نجاحه مع مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر الذي يحقق نتائج جيدة على المستوى المحلي حيث يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة ويبدو في طريق سهل للاحتفاظ باللقب، لكنه يمر بفترات متذبذبة قاريا إذ انتزع التأهل إلى دور الثمانية بشق الأنفس.

ويفتقد "الشياطين الحمر" بعض اللاعبين المؤثرين مثل كريم نيدفيد وسعد سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، فيما سيكون وليد سليمان جاهزاً للمشاركة إلى جانب المهاجم السنغالي أليو بادجي ولاعب الوسط المالي أليو ديانغ والظهير التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات.

في المقابل، حافظ صنداونز على أبرز عناصره التي حققت الانتصار التاريخي على "نادي القرن"، وبقيادة المدرب بيتسو موسيماني، الذي سيفتقد 6 لاعبين أساسيين أبرزهم الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو، والبرازيلي ريكاردو ناسيمينتو والحارس الأوغندي دينيس أونيانغو.

