يستضيف الزمالك المصري بطل كأس السوبر الإفريقية الترجي الرياضي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر موسمين، ضمن ذهاب ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية، وعينه على تحقيق الفوز بغية الحفاظ على آماله لانتزاع بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة الزمالك والترجي سيكون اليوم الجمعة 28 شباط/فبراير في تمام الساعة السابعة بتوقيت الدوحة، السادسة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت تونس.

مباراة الزمالك والترجي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

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مواجهة "ثأرية"

يبحث الترجي التونسي عن الثأر لخسارته لقب كأس السوبر أمام الزمالك المصري، عندما يتواجهان اليوم الجمعة في القاهرة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع فريق الترجي إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه والتتويج به للمرة الثالثة تواليا عندما يلاقي الزمالك الساعي لاستعادة اللقب لأول مرة منذ 2002.

ويدرك الترجي صعوبة المهمة في القاهرة، بعد التغييرات الكثيرة برحيل بعض نجوم الموسم الماضي، فضلا عن الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات حيث سيفتقد جهود الثلاثي سامح الدربالي وعبد القادر بدران وطه ياسين الخنيسي.

ويرنو الترجي إلى الثأر من منافسه المصري لخسارته 1-3 في مباراة كأس السوبر الإفريقية التي استضافتها الدوحة.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة إثر تحقيقه لقبين متتاليين هما السوبر الإفريقي ثم السوبر المصري على حساب غريمه الأزلي الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في أبو ظبي.

التشكيل الرسمي لكل من الزمالك والترجي