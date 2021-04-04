مدرب مولودية الجزائر يستقيل من منصبه من قبل beIN SPORTS April 4, 2021 15:04 0:30 دقيقة قدّم عبد القادر عمراني استقالته رسمياً من تدريب مولودية الجزائر بعد الهزيمة أمام الزمالك المصري. تقارير إخبارية الزمالك المصري دوري أبطال أفريقيا مولودية الجزائر -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة قمة تونسية هامة بين الصفاقسي والنجم في كأس الاتحاد 2:45 دقيقة مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل – التغطية الخاصة 0:29 دقيقة السد يواصل سجله اللافت في الدوري 0:28 دقيقة ريال سوسييداد يظفر بكأس ملك إسبانيا 2020 3:58 دقيقة ليفربول يقسو على أرسنال ومحمد صلاح يسجل 1:06 دقيقة إنتر يعود بالفوز من أرض بولونيا 0:35 دقيقة الإسباني مارتن أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى 0:34 دقيقة بارتي تحتفظ بلقب ميامي بعد انسحاب أندرييسكو 0:40 دقيقة الترجي يتلقى الخسارة الأولى 3:20 دقيقة الزمالك ينتصر على مولودية الجزائر ويحتفظ بالأمل