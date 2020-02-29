محمد النهيري: "الهدف الأول منحنا الثقة" من قبل beIN SPORTS February 29, 2020 22:36 1:39 دقيقة أكّد مدافع الوداد المتألق محمد النهيري صاحب هدفي الفوز على النجم الساحلي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا أنّ تسجيل الهدف الأول في وقت مبكر منح فريقه الثقة أمام منافس صعب. مقابلات الوداد -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة محمد النهيري: "الهدف الأول منحنا الثقة" 2:38 دقيقة الوداد يتخطى النجم بثنائية ذهابا ويترقب موقعة رادس 0:22 دقيقة استبدال دي ماريا للإصابة وتوخيل واثق 4:32 دقيقة واتفورد يصعق ليفربول ويغلبه بثلاثية نظيفة 4:56 دقيقة سان جيرمان يكرم وفادة ديجون ورين يواصل صحوته 2:30 دقيقة حوار شيّق بين علي معلول ونبيل معلول ووائل جمعة 4:50 دقيقة ملخص مباراة هوفنهايم وبايرن ميونيخ 3:59 دقيقة دورتموند يواصل صحوته ويستمر في الضغط على لايبزيغ 0:16 دقيقة تأجيل مباراتي العين والشارقة مع السد والدحيل 2:15 دقيقة غومبير يتألق وسندستيد تحرز المركز الأول