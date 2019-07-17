وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق نهائي دوري الأبطال هذا الموسم بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد القاري وكالة فرانس برس الأربعاء، أن الأخير سيفتح الباب أمام تقدم مدن راغبة باستضافة هاتين المباراتين.

وأثار نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019 بين الترجي حامل اللقب، والوداد البيضاوي بطل 2017، جدلاً واسعاً لاسيما في مباراة الإياب على ملعب رادس في ضواحي تونس أواخر أيار/مايو الماضي.

فقد انسحب لاعبو الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجاً على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("VAR") في المباراة، حين كان الترجي متقدماً بهدف نظيف (1-1 ذهاباً في الرباط). وبعد توقف اللعب لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تتويج الترجي الذي تسلم لاعبوه الكأس من مسؤولي الاتحاد الإفريقي.

لكن الأخير عاد بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حالياً، وتقام مباراتها النهائية الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بين الجزائر والسنغال.

وأثار قرار إعادة المباراة انتقادات من الجانبين التونسي والمغربي ومطالبة كل منهما باعتباره فائزاً. ورفعت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، التي أشارت إلى أنها ستصدر حكمها بحلول 31 تموز/يوليو.

ومن المقرر أن تبحث الجمعية العمومية للاتحاد التي تنعقد غداً في القاهرة، في مسألة إقامة مباراة الإياب للدور النهائي للمسابقة القارية.