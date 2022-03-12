وسجل الهدف الوحيد بيتر شالوليلي من ناميبيا في الدقيقة 23.

وصار رصيد ماميلودي صن داونز 10 نقاط محلقاً في صدارة المجموعة، يليه كل من الأهلي، والهلال السوداني ومواطنه المريخ ولكل من الفرق الثلاثة 4 نقاط.

تفاصيل من اللقاء:

نهاية اللقاء بفوز ماميلودي صن داونز 1-0 على الأهلي المصري.

- الأهلي قدم شوطاً ثانياً أفضل بكثير ولكنه افتقد لصناعة فرص حقيقية.

- د 81 أفشة يسدد كرة أرضية يوقفها حارس صن دوانز موييني بدوزن صعوبات.

- د 73 عمر السولية يخسر الكرة في نصف ملعبه ما يؤدي إلى انفراد السلوفاكي سافارينكو لكن الشناوي تصدى بكل شجاعة لكرة الأخير.

- د 63 تسديدة خطيرة جداً من دومونيكو يبطل مفعولها الشناوي باقتدار.

- بعد مرور ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، الأهلي هو الأفضل ولكن لا يزال بلا اقتراب من المرمى.

- بداية الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول بتقدم صن داونز الجنوب أفريقي 1-0 على الأهلي المصري.

- د 36 كرة فيها عمل جماعي واضح من الأهلي انتهت بتسديدة فوق المرمى من علي معلول.

- تحسن أداء الأهلي بعد تلقيه الهدف ولكن لا يبدو أنه قريب من التعديل، إذ لا هجمات منظمة على المرمى الجنوب أفريقي.

- د 23 الهدف الأول لصن دوانز من ركلة ركنية رفعها المتألق لايل لاكاي وتابعها بيتر شالوليلي في مرمى الشناوي.

- د 22 أخطر كرات اللقاء من أبالا سددها بقوة أبعدها ياسر أبراهيم اليقظ برأسه وتابعت طريقها نحو العارضة وإلى الخارج إلى ركلة ركنية.

- د 20 أول محاولات الأهلي استقرت بأحضان الحارس الزامبي لصن دوانز كيندي موييني عبر الجنوب الأفريقي بيرستاو.

- د 16 المضيف الجنوب أفريقي يحاول من الجهة اليسرى عبر لاعبه لاكاي الذي رفع كرة لدومنيكو لكن الأخير يفشل بمتابعتها بين الخشبات الثلاث.

- مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، الأهلي لا يسرع بالريتم وهذا ليس في مصلحته، محاولات لتنشيط جهة علي معلول، على حساب الجبهة السيسرة، والأهلي يخسر كرتين في مناطقه وهو بحاجة لمعالجة هذه النقطة قبل أن تؤدي لمشاكل، لا فرص على المرميين.

- د 08 تسديدة خفيفة في أحضان الشناوي من صن داونز.

- د 05 خمس دقائق هادئة الأهلي يحاول تنظيم صفوفه والبناء من الخلف.

- د 01 انطلاقة المباراة بصافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.