ليلة ساحرة للاعبي الوداد بعد الظفر بلقب الأبطال من قبل beIN SPORTS May 30, 2022 23:45 4:45 دقيقة عاش لاعبو الوداد الرياضي المغربي ليلة ساحرة بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري بالفوز عليه 2-0. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري الوداد الرياضي -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة جبران: "فوز صعب ولم يرشحنا أحد للتتويج" 2:29 دقيقة وليد الركراكي: "اليوم كنا ريال مدريد" 4:45 دقيقة ليلة ساحرة للاعبي الوداد بعد الظفر بلقب الأبطال 1:10 دقيقة المترجي يتحدث عن فوز الوداد بلقب أبطال إفريقيا 4:20 دقيقة المترجي يقود الوداد للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 0:32 دقيقة منتخب لاروخا يبدأ معسكره التدريبي 4:04 دقيقة دراسة أحداث ملعب فرنسا في نهائي دوري الأبطال 19:24 دقيقة آخر الأخبار حول نهائي دوري أبطال إفريقيا 0:38 دقيقة سانت إيتيان يدين أحداث الشغب ويعلن فتح تحقيق 1:03 دقيقة تشيلسي يعلن اكتمال عملية بيع النادي