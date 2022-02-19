لا غالب ولا مغلوب بين المريخ وصن داونز من قبل beIN SPORTS February 19, 2022 15:27 0:27 دقيقة انتهت مواجهة المريخ السوداني مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بالتعادل السلبي (0-0)، في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى السبت. وحصد المريخ نقطته الأولى من مباراة واحدة أما صن داونز فصار رصيده 4 نقاط في الصدارة من مباراتين. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا المريخ السوداني صن داونز الجنوب أفريقي -آخر الفيديوهات 6:01 دقيقة نانت يفوز على باريس سان جيرمان 4:54 دقيقة ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة ألافيس 3:06 دقيقة الترجي الرياضي يُجبر شباب بلوزداد على التعادل 44:13 دقيقة ملخص اليوم السادس عشر 2:54 دقيقة أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة أوساسونا بثلاثية 4:54 دقيقة توتنهام يُسقط مانشستر سيتي في معقله 1:33 دقيقة محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ 3:10 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل على أرض لونس 4:52 دقيقة مانيه وصلاح يساهمان في فوز ليفربول على نوريتش 0:29 دقيقة غالاكسي يفرض تعادلاً قاتلاً على النجم الساحلي