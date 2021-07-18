كيف عاشت جماهير الأهلي فرحة الفوز بالعاشرة من قبل beIN SPORTS July 18, 2021 18:11 2:46 دقيقة عاشت جماهير الأهلي ليلة سعيدة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وأكدت أن هذا عهدها بالفريق الذي يبحث دائماً عن الألقاب. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة كيف عاشت جماهير الأهلي فرحة الفوز بالعاشرة 0:35 دقيقة ألفيس يتطلع لإضافة ميدالية أولمبية لرصيده 0:34 دقيقة فريق الرماية المجري يحطّ الرحال في طوكيو 1:25 دقيقة باخ يجدّد دعوته للجماهير اليابانية لدعم الأولمبياد 1:18 دقيقة المصري كريم حافظ يسعى للتألق في الدوري التركي 1:45 دقيقة التونسي الحدادي يتحدث عن تجربته في الدوري التركي 0:29 دقيقة كراينوفيتش يبلغ نهائي بطولة هامبورغ للتنس 2:19 دقيقة إصابات بكورونا في صفوف منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي 0:32 دقيقة روما يستعد للموسم الجديد تحت قيادة مورينيو 0:45 دقيقة هندوراس تهزم بنما وتصعد إلى ربع النهائي