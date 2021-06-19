وسجّل الصربي سمير نوركوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34.

على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، فشل الوداد الرياضي المغربي في تكرار تفوّقه على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، وسقط أمامه صفر-1.

وكان "وداد الأمة" يمني النفس في تحقيق نتيجة مماثلة للقاء الفريقين في دور المجموعات عندما تفوّق برباعية نظيفة، إلا أن الفريق الضيف تمكّن من خطف الفوز بأداء دفاعي بحت مستفيداً من فرصة وحيدة ترجمها إلى تقدم، في حين بلغت نسبة استحواذ الفريق المغربي أكثر من 80 في المئة مع 26 محاولة على المرمى مقابل واحدة للضيوف.

ووضعت الخسارة الفريق المغربي في موقف حرج قبل لقاء الإياب السبت المقبل في جوهانسبورغ حيث سيتعين عليه الفوز بأكثر من هدف لبلوغ النهائي الذي سيقام في ملعبه في 17 تموز/يوليو المقبل.