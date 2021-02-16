

المباراة كان من المقرر أن تقام في التاسع عشر من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بسبب القيود المفروضة من قبل السلطات المغربية على دخول القادمين من جنوب إفريقيا لكنّ الفريق الجنوب إفريقي، أكّد أنّ الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر وتأمين رحلة إلى العاصمة المصرية في ظل القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، أمران يتطلبان وقتاً أكثر من مهلة الأيام الثلاثة، المتبقية على موعد المباراة.

