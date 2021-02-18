"كاف" يقرّر تأجيل مباراة شباب بلوزداد وماميلودي صانداونز من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 17:09 0:44 دقيقة قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة شباب بلوزداد أمام ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا مع احتمال نقلها إلى بلد آخر. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد كاف ماميلودي صنداونز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة المتطوعون يساهمون في نجاح تنظيم الموندياليتو 2:26 دقيقة أرسنال ضيفاً على بنفيكا في الأوليمبيكو 2:21 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 0:31 دقيقة بافار لاعب بايرن ميونيخ يصاب بـ"كوفيد-19" 0:35 دقيقة الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي 2:34 دقيقة الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر 1:11 دقيقة إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا 3:07 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس 2:22 دقيقة ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد