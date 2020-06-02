الاتحاد القاري للعبة عقد اجتماعاً عبر الفيديو ناقش خلاله مع مسؤولي السلامة والأمن في الاتحادات المنضوية تحت لوائه العديد من المواضيع المتعلّقة بكرة القدم في القارة السمراء.

وناقش "الكاف" التواريخ المحتملة لاستئناف المسابقتين وأبرزها نهاية تموز/يوليو المقبل على أن تلُعب المباراتان النهائيتان في الأسبوع الأخير من آب / أغسطس، لكن كل السيناريوهات مرهونة بتوصيات اللجنة الطبية للكاف والمكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فضلاً عما تقرره السلطات في البلدان التي لا تزال تمثلها أندية في المسابقة أو تستضيف إحدى المباراتين النهائيتين.

وفيما يخص الموسم المقبل، يدرس الكاف إلغاء الدور ربع النهائي لمسابقتي الأندية بحيث يتأهل أوائل المجموعات الأربع مباشرة إلى نصف النهائي سعياً لاختصار الوقت في ظل وجود مؤشرات على بداية الموسم متأخراً في تشرين الأول / أكتوبر.



