وأوضح الكاف في بيانه أنه يتفهم المخاوف التي أثارها الأهلي والاتحاد المصري، ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء.

وأضاف أن المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان، اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعدما طلب الكاف من الاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 54، تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري الأبطال دون أن تقدم مصر أي عرض حيث كان الطلب الوحيد الذي قدمه الاتحاد المصري هو استضافة نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكن هذا العرض لم يستوف معايير البلد المضيف حسب بيان الكاف.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه منح المغرب استضافة دوري الأبطال بعد انسحاب السنغال.