قمة مرتقبة بين الزمالك وحامل اللقب الترجي February 28, 2020 12:24 1:45 دقيقة يستقبل الزمالك المصري في القاهرة فريق الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في قمة سيبحث فيها أصحاب الأرض عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب قبيل موقعة العودة بتونس. تقارير إخبارية الزمالك المصري الترجي التونسي -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة أولمبياكوس يقصي أرسنال ويبلغ ثمن النهائي 4:21 دقيقة سلتيك 1 كوبنهاغن 3 4:34 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى ثمن النهائي بسهولة 4:00 دقيقة يوروبا ليغ: باير ليفركوزن إلى الدور ثمن النهائي 3:25 دقيقة ولفرهامبتون يؤمّن تأهله رغم خسارته ضد إسبانيول 3:03 دقيقة روما يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:30 دقيقة كفيتوفا تعاني لاحتواء "استبسال" جابر وتواجه بارتي 2:08 دقيقة ناصر العطية يتوج برالي قطر كروس كانتري 1:04 دقيقة كوزنيتسوفا تبلغ المربع الذهبي بفوزها على بينتشيتش 2:23 دقيقة تياغو موتا يزور أكاديمية باريس سان جيرمان في قطر