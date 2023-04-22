الأهلي صاحب الأرض والذي سيدعم بحضور جماهيري يتجاوز الخمسين ألف متفرج بعد حصول النادي على الموافقة الأمنية، سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الدار البيضاء.

في المقابل يأمل الرجاء في تسجيل الفوز الأول له على الأهلي في مصر منذ العام تسعة وتسعين، ورد الاعتبار لإقصائه على يد الخصم ذاته من الدور ذاته العام الفائت، بعد أن خسر ذهاباً في القاهرة بهدفين لهدف، قبل أن يتعادلا إياباً بهدف لمثله.

قمة الأهلي المصري والرجاء المغربي موعدك معها سيكون الساعة 22:00 اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 4.

