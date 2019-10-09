قرعة دور المجموعات لحساب دوري أبطال إفريقيا

مباشر حفل قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

قرعة الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي

لا تفوتوا مشاهدة حفل قرعة مرحلة المجموعات من مسابقة دوري ابطال افريقيا والدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات لحساب كأس الاتحاد الافريقي اليوم انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مكة المكرمة.

موعد وكيفية مشاهدة حفل القرعة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة التي تحتضن عملية سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات لحساب كأس الاتحاد الافريقي لموسم 2019-2020.

وستبث beIN SPORTS الحدث مباشرة عبر قناتها الإخبارية "beIN SPORTS NEWS" انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مكة المكرمة.

حيثيات قرعة دوري الأبطال

تأهل 15 نادياً لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وهم على التوالي الأهلي (مصر) والترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي (تونس)، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة (الجزائر) والرجاء والوداد (المغرب) والهلال (السودان) وبلاتينيوم (زيمبابوي) وزيسكو يونايتد (زامبيا) وماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) وبترو أتلتيكو وأول أغسطس (أنغولا) ومازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية) في حين قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الاياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وسيكون تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات على الشكل التالي:

المستوى الأول: الأهلى المصري - الترجي الرياضي التونسي - مازيمبى الكونغولي - الوداد المغربي.

المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي - الرجاء البيضاوي المغربي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي

التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنغولي - بلاتينيوم الزيمبابوي - شبيبة القبائل الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي.

قرعة كأس الاتحاد الإفريقي

بالتوازي مع دوري أبطال إفريقيا ستجرى عملية سحب قرعة الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات لحساب كأس الاتحاد الافريقي.

ويخوض 32 فريقاً غمار الملحق الفاصل بغية بلوغ مرحلة المجموعات لكأس الـ"كاف" ومن أبرزهم حوريا الغيني وإنييمبا النيجيري وأشانتي كوتوكو الغاني.

والأندية العربية المعنية بهذا الدور الفاصل هي نهضة بركان وحسنية أغادير (المغرب) والمصري البورسعيدي وبيراميدز (مصر) والنصر (ليبيا) وبارادو (الجزائر).