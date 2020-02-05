فيصل بن خليفة: "النجم الساحلي يعرف جيداً الوداد" من قبل beIN SPORTS February 5, 2020 20:59 1:38 دقيقة أكد فيصل بن خليفة، المكلف بجهاز كرة القدم في النجم الساحلي، بأن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وضعتهم أمام منافس (الوداد) يعرفه الفريق التونسي جيداً. -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الزمالك يقارع الترجي والأهلي يواجه صنداونز 8:16 دقيقة المصري يلاقي نهضة بركان والنصر أمام حسنية أكادير 0:54 دقيقة سيتين يطمئن جماهير برشلونة بعد "أزمة ميسي وأبيدال" 0:27 دقيقة الإصابة تحرم دورتموند من جهود رويس أربعة أسابيع 0:28 دقيقة الفرنسي فيلود مدرباً جديداً للمنتخب السوداني 0:39 دقيقة كولوسكوف ينفي منع روسيا من المشاركة في مونديال قطر 1:00 دقيقة أندريه شورله يُشيد بمدرب تشيلسي فرانك لامبارد 3:28 دقيقة أوليمبيا.. أكثر من مجرد نسر في لاتسيو 10:21 دقيقة موجز الأخبار 4:44 دقيقة فيروس كورونا يشكل قلقا كبيرا لمنظمي أولمبياد طوكيو