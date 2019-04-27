ويعود الفضل لفوز الترجي الهزيل الى الجزائري يوسف البلايلي صاحب الهدف الوحيد في المباراة (دق 51).

ولم يستثمر الترجي-الساعي للتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه-النقص العديدي لفريق مازيمبي بعد ان طرد اللاعب الزامبي كابوسو شونغو لحصوله على الانذار الثاني ( دق 72).

ويدرك الترجي المطالب بالحفاظ على تقدمه او تعزيزه في مباراة الإياب يوم 4 مايو المقبل ان الاسبقية بهدف دون رد لن تكون صك امان له في معركة لومومباتشي باعتبار ان مازيمبي سيخوض المباراة على انها مسالة حياة او موت.

وهو الفوز السادس تواليا للترجي في المسابقة، علما بأنه الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

في المقابل، خسر مازيمبي للمرة الأولى في مبارياته السبع الأخيرة في المسابقة، وتحديدا منذ سقوطه المدوي أمام مضيفه النادي الرياضي القسنطيني الجزائري صفر-3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وهي المرة الثانية التي يقع فيها الفريقان في دور الأربعة بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1-صفر إيابا في

ويتطلع الترجي للتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه.

ويمتلك الترجي ثلاثة ألقاب في دوري أبطال افريقيا في أعوام 1994 و2011 و2018.

ويلتقي الفريقان إيابا السبت المقبل في لوبومباشي.

نهاية اللقاء بتقدم الترجي بهدف دون رد

دق 86: الجويني يفوت فرصة اضافة الهدف الثاني للترجي عندما ارتطمت تسديدته بالحارس سيلفان غبوهوو .

دق 83: مازيمبي اقترب من معادلة النتيجة لو نجح مونديكو في تجسيم المحاولة.

- الحكم غاساما يطرد اللاعب الزامبي كابوسو شونغو لحصوله على الانذار الثاني

دق 72: هيثم الجويني يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الحارس الايفواري ينقذ الموقف.

دق 51 الهدف الاول للترجي: الجزائري يوسف البلايلي يضع فريقه في المقدمة من تسديدة خدعت الحارس الايفواري.

دق 46: فرصة خطيرة للترجي، عرضية محكمة من البلايلي في اتجاه الكاميروني فرانك الكوم لكن تسديدته الراسية اخطأت المرمى.

- نهاية الشوط الاول من دون اهداف بين الفريقين اللذين لم يقدما اداء جيدا سيما صاحب الارض الترجي.

دق 15-طه ياسين الخنيسي يضيع اول فرصة سانحة للتهديف للترجي عندما انفرد بالحارس الايفواري سيلفان غبوهوو لكن فضل المراوغة عوض التسديد المباغت.

دق 6- اول بطاقة صفراء يحصل عليها لاعب مازمبي كوفي كوامي بعد تدخله العنيف على الليبي حمدو الهوني

- محاولات الترجي التونسي في الدقائق الاولى تصطدم بيقظة دفاع مازيمبي

الغامبي باكاري غاساما يعطي اشارة انطلاق قمة الملعب الاولمبي برادس بين الترجي التونسي ومازيمبي