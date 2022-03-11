وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الجزائري كل من محمد إسلام بكير (25 من ركلة جزاء) وكريم العريبي (41) وحسين سالمي (70) وخير الدين مرزوقي (90+1).

في المقابل وقّع تهابانغ سيسيني هدف الفريق البوتسواني الوحيد (49).

وبذلك رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن الترجي الرياضي التونسي الثاني والذي يواجه مواطنه النجم الرياضي الساحلي صاحب 3 نقاط غداً السبت.

أما جوانينغ غالاكسي، المنقوص من خدمات لاعبه مواغي الذي أقصي في الدقيقة 23 من المواجهة، فقد تجمّد رصيده عند نقطة يتيمة.