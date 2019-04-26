في استاد "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، بادر الوداديون بتوقيع الهدف الافتتاحي عن طريق صلاح الدين السعيدي (25) قبل أن يتمكن الضيوف من إدراك التعادل عبر أنيلي نغونغا (42) ليأتي الدور على بديع أوك صاحب هدف الفوز (47).

ورغم الانتصار لا تعتبر هذه النتيجة مريحة للوداد الذي سيكون أمام مهمة معقدة في موقعة الإياب السبت المقبل على أرض ملعب "لوكاس ماستربيسيس موريبي" في بريتوريا أمام منافس شرس هجومياً سبق له وأن سحق الأهلي المصري بخماسية كاملة في ذهاب ربع النهائي.

,سيكون الفريق المغربي مطالباً بالحفاظ على نظافة شباكه أو هز شباك مضيفه مع تفادي الخسارة لضمان التأهل إلى الدور النهائي.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق الجنوب إفريقي في هز شباك الوداد في المغرب في 4 مباريات جمعت بينهما حتى الآن، وقد يكون الهدف ثميناً للغاية لأن صن داونز يكفيه الفوز بهدف وحيد لبلوغ النهائي.

وخاض الوداد المباراة في غياب جناحه المتألق محمد أوناجم بسبب الإصابة، كما سيحرم من خدمات مدافعه محمد الناهيري في مباراة الإياب بسبب الإيقاف لتلقيه بطاقة صفراء اليوم.

وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الوداد وصن داونز في المسابقة القارية العريقة والثانية هذا الموسم بعدما تبادلا الفوز في دور المجموعات حيث فاز الفريق الجنوب إفريقي 2-1 على أرضه، وردّ الوداد البيضاوي 1-صفر في الرباط عندما حسم صدارة المجموعة.

وجرّد الوداد صن داونز من اللقب عندما أخرجه من الدور ربع النهائي للمسابقة عام 2017 في طريقه إلى اللقب، بعدما تبادلا الفوز بنتيجة واحدة 1-صفر ذهاباً وإياباً قبل أن يحجز الفريق المغربي بطاقته إلى نصف النهائي بركلات الترجيح.

وأوقعت القرعة الوداد البيضاوي وصن داونز في دور المجموعات العام الماضي ففاز الأول على أرضه 1-صفر، ورد الثاني 2-1.

ملخص واهداف مباراة الوداد المغربي (2) - ماميلودي صن داونز (1)

نهاية المباراة: الوداد يفوز على صن داونز (2-1)

- دق 86: رعونة محمد الناهيري تحرم الوداد من الهدف الثالث بعد تمهيد ذكي من الحداد.

- دق 82: الحداد أفضل لاعبي الوداد يقوم بمجهود فردي رائع ويرسل عرضية داخل المنطقة اعترضها زواني برأسية كادت تلج مرماه بالخطأ لولا اصطدامها بالقائم.

- دق 68: النشيط بديع أوك في محاولة فردية وتسديدة متقنة وجدت كالعادة حارس صن داونز متيقظاً.

- دق 47: هدف ا بدر أوك يعيد التقدم للوداد مبكراً بهدف ثان إثر متابعته لتسديدة الحداد القوية التي ارتدت من يدي الحارس أونيانغو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: (1-1)

- دق 42: هدف ا أنيلي نغونغا يصدم صاحب الأرض بهدف التعادل بعد متابعته لركنية منفذة من سيرينو مستغلاً غياب الرقابة من الدفاعات الودادية.

- دق 33: إسماعيل الحداد يسدد كرة يسارية مباغتة وسط غابة من السيقان والحارس دينيس أونيانغو يرد الكرة بأعجوبة.

- دق 28: باباتوندي يخفق في توقيع الهدف الثاني رغم انفراده الصريح بالحارس أونيانغو بعد تمريرة ذكية من الحداد.

- دق 25: هدف ا صلاح الدين السعيدي يضع الوداد في المقدمة من عمل هجومي تحضيري متميز بين الثنائي وليد الكرتي وإسماعيل الحداد.

- دق 11: مابو يعود ليبث الرعب في الوداديين من تسديدة صاروخية انهالت على القائمين وعادت لترتد من ظهر الحارس رضا التغناوتي.

- دق 7: صن داونز يجيب الوداد بفرصة جدية وتسديدة مباغتة من سيرينو تعامل معها الحارس التغناوتي بصعوبة.

- دق 4: السعيدي في أول فرصة حقيقية للوداد من رأسية قوية وجدت حارس صن داونز أونيانغو جاهزاً للتصدي.

بداية المباراة