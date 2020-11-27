عمرو فهمي يتحدث عن آخر التحضيرات لمباراة الأهلي والزمالك November 27, 2020 13:59 2:31 دقيقة يضعنا مراسلنا عمرو فهمي في قلب الحدث قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة السعادة تغمر مدرب الأهلي "موسيماني" 2:13 دقيقة "أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك 6:04 دقيقة مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا 3:23 دقيقة الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة لابورتا سيترشح لرئاسة برشلونة 0:32 دقيقة برشلونة يتوصّل لاتفاق مع لاعبيه بشأن تعديل الرواتب 1:05 دقيقة صاروخية شيكابالا تعيد نهائي الأبطال إلى نقطة الصفر 1:03 دقيقة السولية يمنح الأسبقية للأهلي أمام الزمالك 3:23 دقيقة تشكيلتا الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 0:47 دقيقة لبنان يواصل تألقه في تصفيات كأس آسيا 2021